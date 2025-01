Menino que dançou com Ivete volta a brilhar em palco, agora com Simone

Dançarino mirim de Ivete sobe ao palco de Simone e rouba cena - Foto: Joilson César/ Ag. Picnews

A noite foi das crianças no Festival Virada Salvador 2025! Após Samantha Carvalho, o dançarino mirim Daniel Levy, de apenas 8 anos, brilhou no palco da Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Durante o show de Simone Mendes, ele exibiu todo seu carisma ao dançar sucessos como "Cavalinho", "Macetando" e "Como Vou Deixar Você?".

Simone elogiou o jovem talento: “Você é um talento! Dança pra caramba e é um dos melhores dançarinos da Bahia.” Conhecido desde sua apresentação no festival anterior com Ivete Sangalo, Daniel já reúne mais de 700 mil seguidores nas redes sociais.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o pequeno dançarino garantiu que a apresentação com a baiana lhe deu oportunidades e até fez com que a sua família conseguisse uma casa nova.

“A presença no ano passado foi ótimo, porque agora eu moro em uma casa maior, comprei todos os móveis… A gente não tinha nada e aí nessa parte mudou”, disse.

Daniel Levi, que chegou a aparecer em vários programas pelo país, ainda comentou: “Logo no início a gente conseguiu muito trabalho, mas hoje em dia está bem menos. A gente está com certa dificuldade, hoje em dia”.