Simone revela motivo de não puxar trio no Carnaval de Salvador

Simone Mendes se apresenta no Festival Virada Salvador - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

A cantora Simone Mendes comemorou o retorno a Salvador para o Festival Virada Salvador e falou sobre o Carnaval 2025. Ela se apresentou na noite deste domingo, 29, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Simone declarou que tem na capital baiana o seu maior fã-clube e festejou a apresentação no período de Réveillon da cidade.

“É sempre uma delícia estar aqui, uma alegria sempre grande, tenho uma história muito forte com Salvador, com esse público. Estar aqui de volta é sempre um prazer e uma felicidade. Está quase encerrando o ano para virar para 2025, fazendo essa galera feliz e estar aqui. Eu sou baiana, estou em casa, me sinto em casa, estou feliz demais”, desabafou.

Sobre o Carnaval de Salvador, a irmã de Simaria disse que está confirmada para cantar em camarote e que ainda não pensa em puxar um trio na folia.

“Eu venho pro Carnaval do Salvador, mas deve ser algum camarote. Trio, acho que eu tenho que me preparar bastante pra fazer a maratona”, explicou.

Simone Mendes disse que acha “maravilhoso puxar trio”. “Mas eu tenho que tirar o chapéu pra galera que faz essa quantidade de horas, porque é bem puxado. Mas quem sabe, né? Pega um pouco, bota força no corpo, se preparar um pouquinho”, salientou.

“Baiana eu já sou. Queria ser assim (cantora de trio), acho maravilhoso. Fiz essa experiência, mas eu acho que para o Carnaval de 2025 só camarote”, garantiu.