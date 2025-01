Assista: fã assume microfone de Wesley Safadão e solta a voz em show

- Foto: Reprodução / Youtube / Prefeitura de Salvador

Segunda atração da noite neste terceiro dia do Festival Virada Salvador 2025, no domingo (29), Wesley Safadão proporcionou um momento diferenciado e único em seu show. Enquanto cantava a música 'Camarote', o artista percebeu a empolgação de um fã e decidiu passar o microfone para ele assumir o vocal.

O sortudo foi identificado como João Lucas, que não deixou a timidez e vergonha atrapalharem, pegou o microfone e 'soltou a voz' para o público ao redor do palco da Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A plateia, animada com a performance do jovem, se uniu a ele e cantou o hit em um coro.

Assista:

