VÍDEO: Fã mirim sobe no palco e canta "Só Fé" com Durval Lelys

Uma fã mirim subiu no palco durante a apresentação de Durval Lelys, na noite deste domingo, 29, no Festival Virada Salvador 2025, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. De óculos escuros e trança no cabelo, Samanta brilhou ao dançar e cantar junto ao cantor.

"Em nome de todas as crianças, você vai representar agora a felicidade, o amor, a alegria", disse Durval antes de chamar a menina ao palco. "Eu sonhei tanto em subir nesse palco, eu estava ali embaixo cantando suas músicas", respondeu Samanta.

Inicialmente a menina sugeriu cantar uma música de Marília Mendonça, mas os dois escolheram o hit do momento "Só Fé", do cantor Grelo. Na sequência, Samanta continuou dançando ao som de "Leva eu" e também ajudou a Durval a jogar bonés do Asa de Águia para o público.



Não é a primeira vez que Samanta estreia no palco. A pequena ja esteve ao lado de Xanddy Harmonia, em 2022, também no Festival Virada. E neste ano, ela também cantou com Simone Mendes durante o São João da Bahia, no Parque de Exposições.