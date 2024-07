VÍDEO: Simone Mendes chama 'fã-mirim' para cantar no palco em Salvador

Simone Mendes se apresentou nesta sexta-feira, no Parque de Exposições - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A cantora Simone Mendes protagonizou um 'momento fofura', na noite desta sexta-feira, 28, durante show no Parque de Exposições, no em Salvador. Ela chamou uma fã-mirim para cantar e dividir o palco com ela durante a apresentação.

"Eu vivia pedindo oportunidade para cantar e por isso hoje eu estou aqui. Então, vou dar oportunidade para você cantar", disse a cantora baiana natural da cidade de Uibaí.

Na sequência, a artista pede ajuda para a produção buscar a fã que estava na plateia. No palco, a menina se apresentou como Samanta, de 8 anos. Juntas, elas cantaram a música "Erro Gostoso", um dos maiores sucessos da carreira solo de Simone.

Assista: