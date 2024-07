Simone se diz honrada e explica recusa ao SBT para substituir Eliana

- Foto: Reprodução

Simone Mendes foi convidada a substituir Eliana no SBT. Neste mês, a apresentadora deixou a emissora após 15 anos.

Nesta sexta-feira, 28, antes de se apresentar no São Pedro no Parque de Exposições, Simone contou que apesar de amar fazer televisão, considerou que não seria o momento de misturar as carreiras na música e nas telinhas.

"Eu fiquei muito honrada com o convite, muito feliz, muito feliz. A televisão é algo que eu amo. Mas eu acho que num momento tão lindo desse que eu estou vivendo na minha carreira solo, de fazer tantos shows, o palco me envolve de uma forma muito grandiosa. E eu acho que não é tempo de misturar as coisas" disse a cantora.

Ela afirmou ainda que aceitaria proposta televisiva caso estivesse em um momento de reduzir a dedicação à música.

"Depois, quem sabe, um dia eu vou estar fazendo isso, porque é algo que eu amo também, a TV. Mas num momento certo", afirmou.

A cantora avaliou ainda que a festa de São João tem que ter o forró e citou que o ritmo tem especial importância em sua carreira.

"Hoje eu canto sertanejo, mas o forró também foi um berço muito importante na minha carreira. E hoje com certeza eu vou fazer um forrozinho. Hoje vai ser bom, eu vou tocar um forró", prometeu.

Simone Mendes e sua irmã Simaria foram backing vocals do cantor de forró Frank Aguiar no início da carreira, antes de seguirem carreira como a dupla sertaneja Simone & Simaria.