Brega com arrocha? Raphaela Santos quer feat com Pablo

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A cantora Raphaela Santos, considerada a estrela do brega pernambucano, revelou que tem o desejo de fazer uma parceria com Pablo do Arrocha. Durante coletiva de imprensa realizada durante o São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, nesta sexta-feira, 28, ela disse que o artista baiano é uma das suas maiores inspirações.

LEIA TAMBÉM

Fã de Raphaela Santos pede namorado em casamento durante show

“Acho ele artista assim extraordinário. É incrível o jeito que ele leva o arrocha para o Brasil todo. O Brasil todo conhece o Pablo. Todos os lugares onde eu ando, eu canto as músicas dele e todo mundo canta. Ele é um sucesso. Acho que daqui da Bahia realmente seria ele”, disse.

Homenagem

Durante sua apresentação no Parque de Exposições, Raphaela homenageou Pablo. “Eu tava comentando que esse é o meu primeiro São João em Salvador e eu canto o ritmo brega pernambucano, que é um ritmo diferente e que vem chegando agora no Brasil. A galera ainda não está acostumada, está conhecendo agora, começou a conhecer depois de ‘Quem é o Louco Entre Nós’”, explicou.

A artista completou: “Então, para chegar com respeito também em cada estado, eu também escolhi artistas que eu gosto de ouvir, que fez parte da minha vida e que fez parte da minha adolescência. Eu homenageei as pessoas que realmente eu gosto. E aqui foi o Pablo, que eu amo demais”.