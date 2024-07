Fã de Raphaela Santos pede namorado em casamento durante show

DIA DO ORGULHO!

- Foto: Wiliam Falcão

O amor pairou no ar durante o show da cantora Raphaela Santos, no Parque de Exposições, nesta sexta-feira, 28. Fã declarado da artista, o jovem Gabriel pediu o parceiro Victor em casamento e contou até com a ajuda de Raphaela, que parou a apresentação para observar a cena.

"Eu te ouço desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. E todo mundo que está aqui te escuta até a pulso, porque eu te ouço o tempo inteiro. E desde o dia que a gente se conheceu, que ele [Victor] tá ouvindo você junto comigo", iniciou Gabriel.

Em seguida, ele oficializou o pedido ao agora noivo. "E eu sempre falei que esse momento ia chegar, e eu não tinha com você em outro lugar. Pra mim foi especial, conhecer você e pedir a esse homem que eu amo muito em casamento{...}: Victor, você quer casar comigo?"

Por ironia do destino, o pedido veio justamente no 'Dia do Orgulho LGBT+', que é celebrado nesta sexta-feira, 28.