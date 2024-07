Fãs relembram separação da dupla Simone e Simaria: “Foi bem difícil"

Cantora fez show em Salvador nesta sexta-feira - Foto: Denisse Salazar | Ag .A TARDE

Simone Mendes é uma das principais atrações da programação do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, nesta sexta-feira, 28. A cantora é aguardada por diversos fãs que ‘colaram’ na grade para garantir o melhor lugar para curtir o show.

Com um cartaz nas mãos, o estudante Weslei Miranda, de 24 anos, contou ao Portal A TARDE que é fã da artista há 9 anos, já foi a mais de 50 shows dela e que a expectativa para a apresentação de hoje é a melhor possível. “Eu amo muito ela”, afirmou. Ele acompanha a cantora desde que ela fazia dupla com a irmã, Simaria, e disse que ficou “muito triste” com a separação: “Foi difícil, foi muito triste, mas, infelizmente, cada uma seguiu o seu caminho”.

A técnica em logística Rafaela Lima, 22 anos, também acompanha Simone Mendes desde a época da dupla, já foi em mais de 30 shows e acompanhou todas as fases. “A expectativa está a melhor possível para o show de hoje. Eu quero ouvir muito ‘Pior Parte’ porque ela mudou o ritmo e eu tô bem empolgada”, disse.

Rafaela, que viajou para Aracajú para curtir outro show de Simone recentemente, também falou sobre como foi difícil aceitar a separação da dupla Simone e Simaria. “No início foi bem difícil, porque eu achei que nenhuma continuaria mais e acabaria ali, mas isso não aconteceu”, celebrou.

Quem também marca presença no evento é o cozinheiro Gabriel Almeida, de 27 anos. Ele afirmou que Simone e Simaria mudaram a sua vida. “Não posso falar de uma, mas as duas realmente mudaram minha vida. A expectativa hoje é a melhor pôde, assim como é para cada espetáculo que ela faz, sempre é uma surpresa diferente. Então, a melhor de todas as expectativas. [...] Elas são tudo da minha vida!”, destacou.

Na oportunidade, Gabriel revelou que já fez uma loucura por Simone e Simaria: “Morava aqui em Salvador e fui para o Rio de Janeiro só pra participar da plateia do The Voice Brasil”. A dupla foi jurada de algumas temporadas do “The Voice Brasil”.