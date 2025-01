No Festival Virada, Safadão aponta ícones do Axé como referências

Show de Wesley Safadão no Festival Virada Salvador - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O cantor sertanejo Wesley Safadão foi o segundo artista ao subir no palco do Festival Virada Salvador 2025, deste domingo, 29, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

Durante uma entrevista de Durval Lelys com Dinho Junior, apresentador da transmissão oficial do evento, Safadão chegou para somar o momento e comemorou estar na presença do cantor baiano. Ele destacou artistas do axé music como referências musicais para sua carreira.

"É impressionante a energia do povo baiano, é impressionante a energia dos artistas da Bahia, que são referências pra gente. Você [Durval] é uma referência pra mim. O Bel Marques é uma referência pra mim, a Ivete Sangalo, a Claudinha, todos esses artistas a gente se espelha porque bem no início da carreira eu ficava muito em cima do muro dos palcos, olhando esses artistas maravilhosos", disse.

Ainda neste domingo sobem no palco Simone Mendes, Claudia Leitte e Tony Salles.

A festa segue até o dia 31 de dezembro e receberá grandes nomes da música brasileira. Pela primeira vez, a contagem regressiva da virada de ano será comandada por Léo Santana. No mesmo dia, o público ainda curtirá apresentações de Belo, Jorge & Mateus, Luan Santana, Mari Fernadez e Parangolé.