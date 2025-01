Presidente da Saltur enaltece Festival Virada: “Melhor do Brasil"

Da esquerda para a direita: Fernanda Lordelo (Secretária de Políticas Públicas para Mulheres), Isaac Edigton (Saltur) e Alexandre Tinoco (Semop) - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

Com cinco dias de evento totalmente gratuito, o Festival Virada Salvador 2025, que acontece na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, está dando um show de grandeza.

Presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, enalteceu o evento, que acontece há 11 anos, e deu o veredito sobre as comparações feitas com outros grandes eventos dos demais estados brasileiros.

“Não estamos querendo ser melhor do que o Rock In Rio, do The Town, Lollapalooza, mas evento em espaço público, gratuito, com infraestrutura de serviços públicos, pra mim, no Brasil, a única cidade que proporciona isso com maestria, é Salvador”, disparou.

O evento, que se iniciou na última sexta-feira, 27, vai até a próxima terça-feira, 31, quando acontece a grande virada do ano para 2025.