Palco Brisa e torre eletrônica empolgam público no Festival Virada Salvador

- Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O público do Festival Virada Salvador 2025 tem aproveitado o domingo, 29, para curtir a festa até o limite, inclusive nos intervalos dos shows do palco principal.

Quem vai para a Arena 'O Canto da Cidade', na orla da Boca do Rio, conta com atrações no palco Brisa. Waldyson Bondnachuck revelou que é de Minas Gerais e está aproveitando a festa em Salvador pelo segundo ano.

“É a segunda vez que eu venho para cá, estou achando muito bom. A segurança é boa e o evento 100%. Esse ano está melhor que o ano passado”, disse.

Bondnachuck elogiou o palco montado em outro lado da arena. “Eu e meus amigos estávamos andando por esse lado e escutamos o show. Eu estou achando muito massa”, falou ele, que elogiou o show de Cinara, que foi uma das atrações do palco Brisa.

Waldyson Bondnachuck, estudante de Minas Gerais | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A cantora e compositora levou músicas de R&B nacional. Além dela, o dia contou com apresentações de Mavi, Samba Ohana e Ali Menezes.

A Arena do Festival Virada Salvador também oferece ao público, até o dia 31 de dezembro, a torre eletrônica. Neste domingo, o espaço foi comandado pelos seguintes DJs: Latty, Chrystal e Milla.

“Eu adoro. Eu vim para este espaço no ano passado e aprovo. Venho com meus amigos curtir nos momentos que tem atrações do palco principal que não curto. Como gosto de música eletrônica, me divirto por aqui”, destacou o estudante Caio Oliveira, de 23 anos.