Bahia é o destino preferido de Réveillon de turistas e famosos

A Bahia se consolidou como o destino preferido de brasileiros e estrangeiros para comemorar a chegada de 2025. O município de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, foi um dos mais procurados, juntamente com a Chapada Diamantina e as Costas dos Coqueiros e do Cacau.

Em Salvador, o “Pôr do Som”, show comandado pela cantora Daniela Mercury, comemorou o primeiro anoitecer, no Farol da Barra. A festa teve apoio do Governo da Bahia, através das secretarias de Turismo (Setur-BA) e de Cultura (Secult), e celebrou os 75 anos de criação do trio elétrico e os 40 da Axé Music e da carreira da artista.

Preferência entre os famosos

Neste fim de ano passaram pela Bahia a apresentadora Luciana Gimenez, o jogador de futebol Gabigol, o cantor Rogério Flausino, a influencer Maya Massafera, os atores Irandhir Santos, Mônica Martelli e Monique Alfradique e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, dentre outros.

Em Porto Seguro, 87 mil pessoas desembarcaram na sede do município pelas vias aérea e terrestre e mais de 1,4 mil foram direto para o distrito de Trancoso, conhecido pelas praias paradisíacas e festas exclusivas, em voos para o aeroporto Terra Vista. As localidades de Arraial d’Ajuda e Caraíva também sediaram eventos animados para moradores e visitantes. A taxa de ocupação hoteleira chegou a 95%.

“Os números confirmam a relevância de Porto Seguro para o turismo baiano, oferecendo infraestrutura e experiências positivas aos visitantes que escolhem a cidade para celebrar a chegada do novo ano”, disse o secretário municipal de Turismo, Guto Jones.

Ocupação hoteleira



Com ocupação de 98% dos hotéis, flats e hostels durante as festas de fim de ano, Itacaré, na Costa do Cacau, vive um bom momento. Segundo o coordenador da Câmara Técnica de Turismo da Costa dos Coqueiros, Franklin Euzébio, destinos como Praia do Forte, Costa do Sauípe, Baixio, Conde e Mangue Seco ficaram com a rede hoteleira lotada para a virada de ano, com grande procura por bares, restaurantes e quiosques de praia.

“Diversos eventos foram realizados e as principais atrações de música baiana se apresentaram na região. Neste verão, o turismo está, de fato, aquecendo toda a cadeia produtiva, gerando emprego e renda para a população”, pontuou.

Na Chapada Diamantina, Lençóis registrou ocupação hoteleira superior a 90%, taxa que deve se manter durante todo o verão. Bares e restaurantes estenderam o horário de funcionamento para atender à grande alta dos turistas. Um dos destaques foi a festa promovida pelo Hotel de Lençóis, com apresentações do grupo Sambaiana e de atrações regionais.