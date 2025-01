Travessia Salvador-Mar Grande aumenta fluxo de saídas nesta quinta

Acesso imediato no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Passageiros embarcam nas lanchas - Foto: Divulgação

Com o retorno dos passageiros após o feriado do Ano Novo na Ilha de Itaparica, o movimento está intenso de embarque no Terminal de Vera Cruz. Assim, nesta quinta-feira, 2, a Travessia Salvador-Mar Grande opera com 12 embarcações e faz saídas de 10 em 10 minutos para agilizar a viagem dos usuários.

Em cada intervalo de meia em meia hora, também estão saindo três embarcações, com isso, não existe, até última atualização, fila de espera para embarque no Terminal de Vera Cruz.

No Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, o movimento de passageiros é tranquilo. A expectativa da Astramab-Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia é que o embarque de usuários continue intenso durante toda esta manhã, no sentido de Mar Grande para Salvador, ainda por conta do retorno de passageiros da Ilha para a capital baiana.

Nesta quinta-feira, 2, a última saída de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h. De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$10,50 e domingos e feriados, R$13,50.

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem boa procura pelos turistas e ainda existem passagens nesta quinta para todos os horários, no sentido da capital para o Morro. Os catamarãs estão fazendo três horários por dia em cada terminal. Em Salvador às 9h, 10h30, e 14h30. Em Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 11h30, 14h e 15h.

O tempo de viagem da travessia entre a capital e o Morro dura em média 2h20m. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$151,81. No sentido inverso, R$138,71.

As escunas de turismo também estão em tráfego nesta quinta e começaram a sair do Terminal Náutico desde às 8h para o tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$100 por pessoa.