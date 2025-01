Feriados de 2025: aproveite as datas para planejar suas viagens

Em 2025, o calendário conta com nove feriados prolongados - Foto: Elton Andrade / Divulgação

Se você já está pensando nos feriados de 2025, é hora de começar a se planejar. O próximo ano promete diversas oportunidades para tirar aquela viagem dos sonhos, com nove feriados prolongados e alguns pontos facultativos para você aproveitar com mais liberdade.

Entre os destaques de 2025, estão o Carnaval, nos dias 3 e 4 de março, a Sexta-feira Santa, no dia 18 de abril, que cai junto com o feriado de Tiradentes, no dia 21, e o Corpus Christi, que será em 19 de junho, numa quinta-feira. Feriados prolongados perfeitos para curtir uma viagem ou até mesmo descansar em casa.

Confira a lista completa com todos os feriados e pontos facultativos de 2025:

1º de janeiro – Quarta-feira: Ano Novo – Confraternização Universal

3 de março – Segunda-feira: Carnaval (ponto facultativo)

4 de março – Terça-feira: Carnaval (ponto facultativo)

5 de março – Quarta-feira: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

18 de abril – Sexta-feira: Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo

20 de abril – Domingo: Páscoa

21 de abril – Segunda-feira: Tiradentes

1º de maio – Quinta-feira: Dia do Trabalhador

19 de junho – Quinta-feira: Corpus Christi (ponto facultativo)

2 de julho – Quarta-feira: Independência da Bahia

7 de setembro – Domingo: Independência do Brasil

12 de outubro – Domingo: Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro – Domingo: Finados

15 de novembro – Sábado: Proclamação da República

20 de novembro – Quinta-feira: Dia de Zumbi e da Consciência Negra

24 de dezembro – Quarta-feira: Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro – Quinta-feira: Natal

31 de dezembro – Quarta-feira: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)

Com tantos feriados ao longo do ano, as opções para quem quer viajar ou aproveitar as folgas não faltam. Então, é hora de começar a se organizar e planejar as melhores escapadas de 2025.