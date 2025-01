Homem é preso por estelionato e roubos em Jacobina e Senhor do Bonfim

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 28 anos, natural de Teresina (PI), foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 1º, em Jacobina, após cometer uma série de crimes no dia 31 de dezembro. Ele é acusado de estelionato, roubo de veículo, furto em um posto de combustíveis, condução sob efeito de álcool e sem habilitação, além de roubos em uma unidade de saúde.

O crime começou por volta das 15h de 31 de dezembro, quando o acusado furtou uma Toyota Hilux de uma empresária em um lava a jato em Senhor do Bonfim. Testemunhas disseram que ele levou o carro dizendo ser filho da vítima. Ele então seguiu para Filadélfia, onde abasteceu em um posto de combustíveis e fugiu sem pagar. As investigações indicam que ele continuou até Capim Grosso, onde foi interceptado pela Polícia Militar. No local, foi constatado que o homem estava embriagado e sem habilitação. O veículo foi recuperado e o suspeito foi levado para a Delegacia de Jacobina.

Já à noite, por volta das 21h, o acusado alegou ter perdido a mobilidade dos membros inferiores e foi encaminhado à UPA de Jacobina. Lá, enquanto aguardava transferência para um hospital, aproveitou-se da distração da equipe médica e conseguiu retirar as algemas. Durante esse momento, ele roubou o celular de uma técnica de enfermagem e a carteira de um paciente inconsciente, vítima de um acidente. “Ele tentou enganar até a médica que o atendeu. Quando estava na delegacia, começou a se queixar de mal-estar, alegando não conseguir movimentar as pernas. Chamamos uma médica perita do Departamento de Polícia Técnica, que fez o atendimento inicial e solicitou o envio de uma unidade do SAMU. Ao chegar à UPA, ele continuou tentando enganar as pessoas e, mesmo algemado, conseguiu cometer outros atos ilícitos”, contou o delegado Paulo Victor Muniz.

Na tentativa de fuga, o acusado agrediu funcionários da unidade de saúde, sendo parcialmente contido pela equipe. A Polícia Civil foi acionada e recapturou o homem, que foi reconduzido à Delegacia de Jacobina. Lá, foram realizados exames de corpo de delito e o flagrante foi lavrado. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do acusado, que permanece custodiado.