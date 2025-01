Fluxo no ferry-boat aumenta no retorno a Salvador após o Réveillon

O aumento da movimentação acontece no terminal de Bom Despacho - Foto: SHIRLEY STOLZE

O movimento de retorno a Salvador pelo sistema ferry-boat começou a se intensificar na tarde desta quarta-feira, 1º. Segundo informações da Internacional Travessias, responsável pela operação, o embarque no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, já registra filas moderadas, com tempo de espera entre 2 e 3 horas.

A expectativa é de que o fluxo aumente ainda mais no final da tarde, quando um maior número de pessoas deve iniciar o retorno após as celebrações de Réveillon.

Por outro lado, no terminal de São Joaquim, no sentido Salvador-Ilha de Itaparica, o movimento segue tranquilo nesta quarta-feira, com tempo de espera variando entre 30 minutos e 1 hora e meia.