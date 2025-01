Aprenda como desintoxicar o corpo e recuperar a forma após as festas

Esqueça os suplementos e receitas milagrosos - Foto: Divulgação | Selfit

Depois das festas de fim de ano, é comum sentir o corpo mais pesado, a disposição em baixa e até notar mudanças na pele. Mas calma: não precisa de suplementos milagrosos ou receitas complicadas para reverter a situação. O segredo está no que você come, bebe e nos hábitos que adota no dia a dia.

O nutricionista funcional Diogo Cirico, da Growth Supplements, explica que é normal ver uma busca maior por dietas detox nessa época, mas reforça que o organismo pode se desintoxicar de forma natural. “Em primeiro lugar, corte as fontes de toxinas, como alimentos ricos em açúcar, gorduras, industrializados e álcool. Depois, ajuste o sono, porque a privação dificulta a limpeza do organismo”, orienta.

Ele também ressalta a importância de uma alimentação rica em vegetais e nutrientes. Alimentos como suco de uva, cebola, alho, espinafre, carnes vermelhas e castanhas são aliados no processo, já que contêm antioxidantes como resveratrol, quercetina e vitaminas essenciais. “Nosso sistema detox precisa de resveratrol, quercetina, vitaminas B6 e B9, magnésio e zinco”, enumera.

Cirico sugere ainda que sucos com couve, gengibre e laranja podem dar um empurrãozinho extra para quem já mantém uma alimentação equilibrada. No entanto, ele faz um alerta: “Se você come mal o ano inteiro e não pratica exercícios, o suco não vai te desintoxicar ou mudar sua forma física. É preciso mudar hábitos.”

Mexa-se para afinar

O personal trainer Leandro Twin, também da Growth Supplements, reforça que é hora de voltar à ativa para recuperar a forma e melhorar o ânimo. Ele recomenda focar na musculação e combiná-la com exercícios aeróbicos para acelerar a queima de gordura sem perder massa muscular.

“Se possível, faça musculação e aeróbico em horários diferentes. Mas, se não der, pode fazer no mesmo treino, desde que você comece pela musculação, colocando toda a sua energia nela. O aeróbico vem depois”, explica Twin.

Planejamento é tudo

Para um emagrecimento consistente, a dica é usar aplicativos que ajudem a controlar as calorias e organizar as refeições com antecedência. “Quando precisamos comer menos, as tentações aparecem. Para evitar deslizes, escolha alimentos práticos e saborosos”, recomenda Cirico.

Ele também orienta a não cortar drasticamente a quantidade de comida. A ideia é priorizar alimentos de baixa densidade energética, como frutas, legumes e verduras, que saciam sem exagerar nas calorias.

Por fim, tanto Cirico quanto Twin alertam que eliminar carboidratos não é uma boa estratégia. “Se cortar os carboidratos ou fizer uma dieta muito restritiva, você terá menos energia para treinar e não vai conseguir sustentar a dieta por muito tempo”, conclui Twin.