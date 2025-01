Homem morre em acidente após tentar matar ex-companheira na Bahia

Carro batido do acidente - Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Um homem morreu após bater em uma van com oito pessoas na noite de terça-feira, 31, na BR-242, em trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, Marcos dos Santos Pinto, de 44 anos, estava em fuga após tentar matar a ex-companheira com golpes de faca e uma martelada na cabeça.

Ainda segundo a Polícia, o acidente aconteceu por volta das 22h, no km 876, próximo ao bairro Jardim das Oliveiras. Após a tentativa de feminicídio, ele invadiu a contramão e bateu de frente com a van, que seguia no sentido oposto.

Um dos passageiros da van ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital do Oeste, em Barreiras. Os outros sete ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.

A ex-companheira de Marcos foi encontrada com vários ferimentos no corpo e na cabeça. Ela está internada em estado grave no Hospital do Oeste.

O corpo de Marcos foi retirado ferragens pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e da tentativa de feminicídio.