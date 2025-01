Homem é preso com carro de locadora irregular em Salvador

- Foto: Divulgação / PRF

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 324, em Salvador, nesta terça-feira, 31, ao ser flagrado com um carro que havia sido levado de uma locadora. O veículo, um Hyundai HB20 com placas do Mercosul, estava registrado como apropriação indébita desde 12 de março deste ano, em Belo Horizonte.

A prisão aconteceu durante uma abordagem de rotina no Km 618 da rodovia. Ao consultar a placa do carro, a equipe da PRF descobriu que o veículo não havia sido devolvido no prazo estipulado e que constava uma queixa na Polícia Civil.

Leia também:

>> Homem é preso por estelionato e roubos em Jacobina e Senhor do Bonfim

>> Mais de 60% dos brasileiros acham que a economia está no rumo errado

>> Fluxo no ferry-boat aumenta no retorno a Salvador após o Réveillon

O motorista afirmou que havia alugado o carro por R$2 mil com um conhecido para trabalhar como motorista de aplicativo e disse não saber da irregularidade. Após a abordagem, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para seguir com os procedimentos legais.