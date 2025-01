Mais de 60% dos brasileiros acham que a economia está no rumo errado

Maioria dos brasileiros entendem que o país está no rumo errado da economia. - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Em pesquisa divulgada pelo Datafolha, 61% dos brasileiros entendem que o país está indo para o lado errado na economia. Outros 32% acham que a situação vai melhorar, e os 6% restantes não souberam responder.



Visto a situação econômica nos últimos meses, 45% dos entrevistados disseram que ela piorou, 31% consideram que permaneceu como estava, e 22% acreditam que houve melhora.

Mas, segundo dados do próprio Datafolha, a previsão do PIB, Produto Interno Bruto, deste ano, fechou mais alto do que o esperado. Em seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado em dezembro, o Banco Central, aumentou a projeção de crescimento da economia brasileira me 2024. A expectativa passou de 3,2% para 3,5%. Já para 2025, a previsão saiu de 2,0% para 2,1%. As outras projeções foram feitas em setembro.

Menor otimismo desde 2020

Apontado pelo Datafolha, este é o menor cenário de otimismo desde 2020. Pela primeira vez em cinco pesquisas feitas pelo instituto, que menos da metade dos entrevistados, 47%, acreditam que a situação da população vai melhorar em 2025, já 25% acham que vai piorar. Outros 25% entendem que nada vai mudar, e apenas 3% não souberam opinar.

Além de que 67% dos participantes entendem que a inflação irá aumentar em 2025, 21% acham que nada mudará, e 9% se mostram otimistas esperando uma redução.a