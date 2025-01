Após cinco dias, Festival Virada Salvador 2025 chega ao fim

Registro do Festival Virada Salvador 2025 - Foto: Lucas Moura/Secom PMS

Depois de cinco dias de celebração, o Festival Virada Salvador 2025, realizado de 27 a 31 de dezembro na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, chega ao fim marcado como uma das edições mais tranquilas desde a primeira, em 2014, com um expressivo aumento na segurança e eficiência nos serviços municipais prestados ao público. A Guarda Civil Municipal (GCM) contabilizou apenas cinco ocorrências, o que representa uma redução de cerca de 85,7% em relação à festa de 2024.

As ações preventivas da GCM foram intensificadas, com a realização de mais de 5,7 mil ações, incluindo patrulhamentos e abordagens. Além disso, 4.561 crianças foram identificadas com pulseiras de segurança.

A GCM também recolheu 141 documentos perdidos durante o evento. A partir de 2 de janeiro, os documentos podem ser recuperados na base da GCM, localizada na Avenida San Martin, das 9h às 17h. É necessário apresentar um documento oficial com foto e boletim de ocorrência. Os nomes podem ser verificados no site www.gcm.salvador.ba.gov.br.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) encerra a participação no Festival Virada Salvador 2025 com 561 atendimentos realizados nos dois módulos assistenciais nos cinco dias de festa e 96% de resolutividade dos casos nas próprias unidades. Foram 525 atendimentos clínicos, 15 cirúrgicos, 17 ortopédicos e quatro de enfermagem.

Do total, 22 pessoas precisaram ser transferidas para unidades de saúde. As causas mais prevalentes para a procura por atendimento nesses cinco dias de festas foram náuseas/vômitos, tontura, seguido de cefaleia (dor de cabeça) e dor abdominal.

No mesmo período, as equipes da Vigilância Sanitária realizaram 827 inspeções, abrangendo uma variedade de estabelecimentos, como barracas de alimentos, food-trucks, bares, camarotes e serviços de saúde, box de alimentos, ambulantes e pipoqueiros.

Na fiscalização, os profissionais também forneceram orientações sobre as irregularidades identificadas, como o armazenamento inadequado de alimentos e práticas de manipulação que não estivessem em conformidade com as normas sanitárias. Não houve necessidade de interdições no evento, uma vez que os problemas encontrados foram resolvidos por meio de ajustes e orientações.

No Salvador Acolhe, a SMS realizou 115 atendimentos às crianças filhas dos ambulantes que trabalhavam no Festival Virada Salvador 2025. No espaço de acolhimento, as crianças e adolescentes tiveram acesso a consultas clínicas, serviços odontológicos como escovação supervisionada, aplicação de flúor e extração, além da realização de antropometria (avaliação do crescimento das crianças) para atualização das condicionalidades do Bolsa Família, e a administração de medicamentos e curativo.

Iluminação

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop) encerrou a operação no Festival Virada Salvador 2025 sem qualquer apagão ou ocorrência de choque elétrico durante os cinco dias de evento. O trabalho foi realizado por uma equipe de 20 profissionais dedicados ao monitoramento, rondas e ações preventivas, garantindo a iluminação plena da Arena Canto da Cidade e seus arredores.

No total, foram atendidas nove ocorrências e realizadas 22 intervenções técnicas. As ações incluíram a instalação de 14 projetores, manutenção preventiva de postes, ajustes em projetores e reprogramação de chaves de acionamento. Na noite de Réveillon (31), uma intervenção solucionou, em cinco minutos, a troca de um disjuntor danificado por ligações clandestinas na Avenida Octávio Mangabeira.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou, entre 27 e 31 de dezembro, 1.731 carros estacionados em vagas de Zona Azul na região da Arena O Canto da Cidade. Nenhum acidente registrado na região da festa.

Dez veículos foram removidos na área do Festival Virada Salvador e 157 autuações por infrações de trânsito diversas. Na noite do dia 31, o trânsito ficou intenso nas vias que circundam o Festival.

A Blitz Respeite a Vida (Lei Seca) abordou 670 condutores e nenhum foi flagrado dirigindo após consumir bebida alcoólica. Cinquenta e nove motoristas e motociclistas se recusaram a passar pelo teste no etilômetro (bafômetro). Os agentes emitiram 29 notificações por infrações diversas e 11 remoções durante a blitz.

Transporte

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) registrou, nos cinco dias do evento, 470 viagens das linhas especiais 2025, 2025-01 e 2025-02, criadas para atender o público da festa, partindo do Acesso Norte, Estação Pirajá e do terminal de metrô Pituaçu. Além da frota normal das linhas de ônibus que atenderam o evento, mais 60 ônibus reguladores foram utilizados para dar apoio à operação.

No mesmo período, a equipe de fiscalização de transporte clandestino abordou 285 veículos, entre motos e carros de passeio. Destes, 15 foram notificados por oferecer riscos aos usuários. Desde a última sexta-feira (27), mais de 7,3 mil usuários foram transportados nos táxis que atenderam ao evento.

Mulher, infância e juventude

O Centro de Referência de Atenção à Mulher (Cram) da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) registrou, nos cinco dias de Festival, 12 ocorrências, sendo oito de importunação, um de assédio e três de agressão física. Outras 102 mulheres foram atendidas por relato de violência sofrida no cotidiano – a maioria possui idade entre 15 e 29 anos (32 mulheres) e cor parda (56 mulheres). Trinta delas foram encaminhadas aos serviços da SPMJ. A pasta prestou, ainda, informações a 1.171 mulheres.

O Programa Salvador Acolhe

Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência montado na Escola Municipal Luiza Mahim, em Armação, recebeu 108 crianças e adolescentes, sendo 91,7% negros, 52 do sexo feminino e 56 do masculino. A maioria possui faixa etária de 7 a 11 anos (47), seguido das crianças de 0 a 3 anos (28), de 4 a 6 anos (19) e de 12 a 17 anos (14). Dez crianças e adolescentes possuem espectro autista, três possuem Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e um tem deficiência física (PCD).

Cento e quinze assistidos passaram por atendimento clínico/odontológico, 108 receberam atendimento psicossocial e foram feitos 312 acompanhamentos. Das 16 crianças e adolescentes atendidas que residem fora de Salvador, 12 são de Lauro de Freitas, dois de Serrinha, um de Camaçari e outro de Feira de Santana.

Assistência social

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) realizou, dentro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) - Campanha Criança Não É Mão de Obra, 1.808 abordagens nos cinco dias de Virada Salvador 2025. Os agentes identificaram 58 casos de crianças em situação de vulnerabilidade, 24 crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil e duas em situação de trabalho indecente.

Foram realizados 62 cadastros, seis encaminhamentos para o Salvador Acolhe 77 encaminhamentos para serviços da Sempre e parceiros (Cras, Creas, Conselho Tutelar e outros). O Mirante Acessível recebeu 285 pessoas, sendo 173 pessoas com deficiência e 112 acompanhantes.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou, no último dia do Festival Virada Salvador 2025, 215 vistorias, 241 orientações, três notificações, dois embargos de obra, uma remoção de publicidade e 14 ações de monitoramento sonoro durante os shows.

Nos cinco dias de evento, foram contabilizadas 1.367 vistorias, 1.150 orientações, 24 notificações, dez embargos, 30 apreensões, 102 remoções de publicidade, uma remoção de equipamento e 123 ações de monitoramento sonoro.

Manutenção

Nos cinco dias do Virada Salvador 2025, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) promoveu a limpeza e desobstrução de 479 metros de calhas, assentamento de nove grelhas metálicas, desobstrução de 636 metros de redes de drenagem, limpeza e desobstrução de 65 caixas, substituição de 12 tampas em concreto armado, manutenção de 69,5 m² de ecodeck e 375 m² de tapumes.

Demais serviços realizados envolveram aterramento e nivelamento de irregularidades em terreno, manutenção de manta geotêxtil aplicadas em calhas, aplicação de asfalto a frio para correção de irregularidades em pavimentos, remoção de piquetes, barrotes, pontos de ancoragem e outras estruturas que ofereciam riscos, sinalização de caixa de passagem danificada e recuperação de passeio de concreto, dentre outros.

Ouvidoria

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) contabilizou, em todos os cinco dias de Festival, 1.351 registros, sendo 677 deles referentes a informações/orientações sobre temas como localização do posto de saúde, localização de saída da Arena, horário e programação das atrações, localização de ponto de ônibus e localização de transporte por aplicativo. O público também manifestou 413 elogios, dentre os quais sobre pontos de hidratação, Roda Gigante, Arena Game e localização do Mirante Acessível.

O órgão também registrou 12 solicitações de carro estacionado em local impróprio, coleta de lixo no entorno da Arena e manutenção da iluminação no entorno da Arena, e três sugestões para mudança da entrada da Arena pelo fundo do palco. Foram manifestados, ainda, 234 reclamações e 12 atendimentos presenciais. Os registros foram encaminhados aos órgãos responsáveis.

Comunicação

Promovida pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a cobertura oficial dos cinco dias do Festival Virada Salvador 2025 resultou na produção de aproximadamente 100 matérias e mais de 1 mil fotos, além de envio de vídeos diários com resumo das apresentações dos artistas e das coletivas de imprensa realizadas.

Na transmissão pelo YouTube oficial da Prefeitura de Salvador, foram mais de 1,5 milhão de visualizações dos shows, sendo que o dia 31 teve o maior número de acessos: 805 mil visualizações.

Ordem pública

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) recolheu 4.132 itens irregulares, entre garrafas, carrinhos e bebidas comercializadas de forma irregular. A pasta atuou para garantir a organização e a segurança dos foliões. As ações de ordenamento realizadas pelos agentes de fiscalização contribuíram para a fluidez nas áreas públicas dentro da arena do evento, facilitando a circulação dos participantes.

Tecnologia

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) registrou, ao longo dos cinco dias de festa, cerca de 10 mil conexões realizadas no Conecta Salvador. Além disso, foram realizados 7.044 cadastrados no wi-fi. As aplicações mais utilizadas foram o Facebook, transferência de arquivos via WhatsApp, o Google Services e o Instagram. O WhatsApp oficial da Prefeitura registrou 967 sessões abertas. Já a plataforma Salvador Digital contabilizou 6.812 acessos e 1.506 novos cidadãos cadastrados.