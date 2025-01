Gasolina e gás de cozinha sofrem reajuste na Bahia

Gasolina para as distribuidoras ficou 1% mais cara - Foto: Olga Leira | Ag. A TARDE

O 2025 na Bahia já começa com reajuste nos preços da gasolina e gás de cozinha. A Acelen, empresa que administra a Refinaria Mataripe (ex-RLAM), aumentou em 1% o preço do litro da gasolina para as distribuidoras.

Já o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) sofreu redução de 0,5%. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás (Sinrevgás), Robério Souza, o reajuste foi muito tímido, representando apenas $0,28 de alívio no preço final, que não chegará para o consumidor. Ainda segundo o sindicalista, o preço médio do botijão na Bahia está em R$ 148,00.

A Acelen justificou que os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.