Candidato gasta R$ 65 mil em campanha e recebe apenas 4 votos

Foi mais de R$ 12 mil por voto - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O voto mais caro das Eleições municipais de 2024, no Brasil, custou R$ 16,2 mil. Segundo o portal Metrópoles, o feito pertence ao Professor Giro (PT), candidato a prefeito de Ferreira Gomes (AP).

O político gastou quase R$ 65 mil na campanha e obteve apenas quatro votos.

A explicação é que ele desistiu da candidatura no meio da disputa e anunciou apoio a outro candidato, o vereador e ex-prefeito da cidade Valdo Isacksson (PSB).

Professor Giro | Foto: Reprodução

O anúncio do apoio, no entanto, só foi feito por Professor Giro dias antes da votação do primeiro turno, o que tornou inevitáveis os gastos. A prestação de contas do candidato informou uma despesa exata de R$ 64.951,00. A única receita dele havia sido repassada pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), em um total de R$ 65 mil.

Os maiores gastos de Professor Giro foram com serviços prestados por terceiros (R$ 15 mil), serviços contábeis (R$ 15 mil), despesas a especificar (R$ 12.951,00) e serviços advocatícios (R$ 12 mil).