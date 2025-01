CIN: governo prevê emitir 150 milhões do novo RG até 2026

O documento passa a ser obrigatória a partir de fevereiro de 2032 - Foto: Reprodução I Governo Federal

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o governo pretende impulsionar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica os RGs com um número único de CPF. Segundo a titular da pasta, 150 milhões de carteiras devem ser emitidas até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026.

Leia mais

>> Caminhoneiros serão cobrados de forma eletrônica em pedágios

>> Mais de 60% dos brasileiros acham que a economia está no rumo errado

Para chegar ao número previsto, a pasta realiza uma força-tarefa diretamente com os estados, responsáveis pelas emissões, e contou no último ano com um aporte significativo do Ministério da Justiça, que vinculou 15% dos recursos de repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública à implementação da carteira.

O documento passa a ser obrigatório a partir de fevereiro de 2032, e pessoas com 60 anos ou mais terão a opção de não mudar o documento. Ela vai substituir definitivamente o antigo RG (Registro Geral) e tem mudanças entre as duas versões, como a troca da digital do polegar por um QR Code.