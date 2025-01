Vini Jr é expulso por agressão e é chamado de macaco por torcedores

Vinícius Junior em ação antes de ser expulso no jogo contra o Valência - Foto: JOSE JORDAN / AFP

O brasileiro Vinícius Junior foi expulso de campo após se desentender com o goleiro Dimitriesvki, do Valência, em partida realizada no estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol. Essa foi a primeira expulsão de Vini na temporada.

Após revisão do VAR, César Soto Grado, árbitro da partida, interpretou que ocorreu uma agressão durante a confusão e aplicou cartão vermelho no jogador do Real Madrid. O goleiro macedônio foi punido com cartão amarelo.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver Vini revoltado e sendo retirado de campo imediatamente. Durante a saída do campo, o brasileiro fez um número 2, se referindo ao Valencia que luta contra o rebaixamento a segunda divisão.

Exaltados, torcedores do Valência nas arquibancadas chamavam o jogador brasileiro de "mono", que é macaco em espanhol, em um claro insulto racista.

Estádio Mestalla tem recorrência em casos de racismo

Não é a primeira vez que Vinicius Junior é alvo de insultos racistas no estádio Mestalla. Em maio de 2023, o jogador foi xingado de macaco e o jogo foi paralisado por 15 minutos. Na ocasião, Vini foi expulso de campo por conta de sua revolta.

Em abril 2021, o alvo das ofensas foi o zagueiro francês Diakhaby. O defensor discutiu com Juan Cala, do Valência, e foi xingado de "Negro de merda", de acordo com o Jornal Marca.