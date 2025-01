Pré-Copa do Nordeste de 2025: regional começa neste sábado

Barcelona de Ilhéus se prepara para encarar o CSA, em Maceió-AL - Foto: @welissonramos_oficial / Divulgação

A competição mais importante da região Nordeste começa hoje. A Bahia, que já levantou esse troféu em oito oportunidades, busca voltar a vencer a competição, coisa que não acontece desde 2021, quando o Tricolor de Aço se consagrou campeão.

Nesta edição do Nordestão, a 22ª da história, o estado contará com quatro representantes para tentar voltar ao topo no regional: além da dupla Ba-Vi, a Juazeirense e o estreante Barcelona de Ilhéus, clube mais jovem do campeonato, fundado em 2019. Esses dois últimos clubes, entretanto, ainda precisam passar por dois desafios preliminares para poder chegar à fase de grupos.

Juazeiro vai ferver

No primeiro mata-mata, o Cancão de Fogo quer incendiar o Fluminense-PI hoje, às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, nessa que é a sua sétima participação no campeonato – número que mostra que a equipe, mesmo com pouco orçamento, tem se tornado cada vez mais presente no cenário nordestino.

Por conta da sua melhor colocação no Ranking da CBF, o clube baiano tem a vantagem de atuar em casa nesse confronto, que será resolvido em jogo único. O esperado é que a torcida se faça presente em peso (os ingressos serão vendidos a partir das 14h, por 20 reais, no próprio estádio).

Quem está confiante para o embate contra a equipe do Piauí é o treinador da Juazeirense, João Carlos, de acordo com o que ele comentou em vídeo divulgado para a imprensa nesta semana. “Foi uma semana de ajustes para que a gente possa entrar bem na competição. Para o primeiro jogo que temos, contra o Fluminense, acho que a equipe está bem preparada, capacitada, todos psicologicamente muito bem, para fazer um grande jogo”, avaliou.

A Juazeirense terá pela frente cinco jogos em uma distância de apenas 13 dias neste início de ano. Diante disso, foi decidido entre comissão técnica, direção e elenco que, mesmo no dia 31, os jogadores treinariam para poder encarar os desafios mais entrosados.

A estreia da Onça

O primeiro capítulo de uma história que pode ser grandiosa acontecerá hoje. O Barcelona de Ilhéus pela primeira vez disputará a Copa do Nordeste, o que gera grandes expectativas no torcedor baiano. Surpresa do último Baianão (o time foi o melhor colocado entre as equipes do interior), o Barça viajou para Maceió, onde enfrentará o CSA, também às 16h, no estádio Rei Pelé.

Com cinco competições a disputar em 2025, o time do Extremo Sul da Bahia espera mais uma vez surpreender e chegar à fase de grupos do regional, mesmo no duelo desta tarde jogando sem o apoio da sua torcida, predominantemente. Em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE, o presidente do clube, Welinton Nascimento, falou como o time encara os principais torneios.

“Estamos montando um elenco equilibrado e preparado para competir bem em ambas as frentes. Nosso objetivo é alcançar o melhor desempenho possível em todas as competições”, comentou.

E o adversário, mesmo com o favoritismo, não subestima o Barcelona. A fala do goleiro do CSA, Georgemy, em entrevista coletiva pré-jogo concedida ontem, põe luz na seriedade com que os alagoanos encaram o duelo: “Estamos muito preparados para esse jogo. Vai definir muita coisa para o clube, pra nós, que sonhamos em chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste. É o jogo que esperamos que a torcida vai encher, temos essa certeza... Todo mundo confiante que vai ser o início de uma grande temporada”, afirmou o arqueiro.