Vitória tem interesse em meia do Palmeiras e empresário se posiciona

Rômulo em ação pelo Palmeiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Vitória anunciou duas contratações para 2025 e tem outras acertadas, mas a busca por reforços não para. O alvo do Rubro-Negro para o meio de campo é o jovem Rômulo, de 23 anos, atualmente no Palmeiras. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Portal A TARDE.

Leia mais:

>> Vitória anuncia a contratação do atacante Wellington Rato

>> Vitória anuncia Claudinho como segundo reforço para 2025

>>Jogador do Corinthians é acusado de atropelar e matar motociclista

Sem espaço no Palmeiras, Rômulo entrou em campo apenas 12 vezes em 2024 e pode ser emprestado ao Vitória, caso não cheguem propostas do exterior. Entretanto, o empresário do jogador, Luis Felipe Conte, garantiu que o jogador fica no clube paulista em 2025. Confira a nota enviada ao Portal Nosso Palestra.

“Em razão das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre vários clubes interessados no Rômulo, reafirmo que o atleta permanece totalmente comprometido com o Palmeiras e seguirá no clube para a temporada 2025. Rômulo iniciará a pré-temporada com o grupo de trabalho de forma regular e estará em busca de seu espaço, com a mesma dedicação e profissionalismo que sempre o caracterizaram. Nosso método de trabalho é pautado pela transparência e alinhamento constante com a direção do clube, sempre com a busca ao melhor para o atleta e a Sociedade Esportiva Palmeiras.”

Rômulo chegou ao Palmeiras após o Paulistão de 2024, quando se destacou no Novorizontino, onde atuou entre 2020 e 2024. O meia se profissionalizou em 2019 na Matonense, onde disputou a Quarta Divisão Paulista. Ele trem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028.