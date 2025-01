Vitória anuncia a contratação do atacante Wellington Rato

Wellington Rato é o mais novo reforço do Vitória - Foto: Divulgação / EC Vitória

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do atacante Wellington Rato. A divulgação foi feita nas redes sociais do clube na noite desta sexta-feira, 3.

Um dos principais reforços do Leão da Barra em 2025, Rato assinou contrato válido por três temporadas. Ele se reapresenta na próxima quarta-feira, 8.

O rubro-negro baiano adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao São Paulo por R$ 5 milhões. A primeira parcela de R$ 2,5 será paga ainda em janeiro. Os R$ 2,5 restantes serão divididos em 20 parcelas.

Natural de Japeri (RJ), Wellington Soares da Silva tem 32 anos e começou a carreira no Audax Rio. Ele passou por Dom Bosco, RB Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa, Joinville e Ferroviário.

Após se destacar no Atlético-GO, foi transferido para o São Paulo, onde conquistou a Copa do Brasil de 2023. Sua única experiência internacional foi no V-Varen Nagasaki, do Japão.

Após duas temporadas no Tricolor paulista, chega ao rubro-negro baiano com a confiança do técnico Thiago Carpini. Versátil, Rato pode atuar tanto na ponta direita quanto como meia de criação.

Além de Wellington Rato, o Vitória já confirmou as chegadas do lateral-direito Claudinho, ex-Criciúma, do zagueiro Zé Marcos, ex-Juventude, e dos meio-campistas Bruno Xavier, Thiaguinho e Ronald