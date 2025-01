Copa do Nordeste: Juazeirense avança nos pênaltis e Barcelona é eliminado

Jogadores da Juazeirense celebram gol sobre o Fluminense/PI - Foto: Divulgação | SD Juazeirense

Após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, Juazeirense e Fluminense-PI decidiram a classificação para a segunda fase preliminar da Copa do Nordeste por meio da disputa de pênaltis. O Cancão de Fogo converteu as cinco cobranças e levou a melhor, vencendo o duelo por 5 a 4. O duelo foi realizado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Já o Barcelona de Ilhéus, jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, foi superado pelo CSA por 1 a 0 e está eliminado da Copa do Nordeste 2025. O único gol da partida foi marcado por Guilherme Cachoeira.

Agora a Juazeirense aguarda os outros resultados para conhecer seu adversário no segundo e decisivo duelo da fase preliminar da Copa do Nordeste, que vale uma vaga na fase de grupos da competição regional. O Barcelona, por sua vez, muda o foco para o Baianão, onde estreia contra o Vitória, às 16h do dia 11 de janeiro.