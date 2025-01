Artilheiro do Brasileirão, Alerrandro se despede do Vitória: "Minha casa"

Alerrandro posa com prêmios conquistados em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O atacante Alerrandro seguirá seu futuro longe do Vitória. O atleta, que foi artilheiro do Baianão e do Brasileirão, se despediu oficialmente do Rubro-Negro neste sábado, 4.

O jogador, que pertence ao Red Bull Bragantino e estava emprestado ao Vitória, postou um vídeo em suas redes sociais agradecendo todo o apoio da torcida rubro-negra.

Alerrandro, de 24 anos, vem de uma temporada espetacular pelo Vitória, com 21 gols e 7 assistências em 52 jogos. O Bragantino pedia 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) para negociar o jogador, valor fora da realidade do Leão.