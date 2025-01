Jacuipense x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Jacuipense e Bahia se enfrentam pela estreia do Campeonato Baiano. - Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A espera acabou e o Bahia finalmente vai voltar à campo. Pela primeira rodada do Campeonato Baiano, o Tricolor visita a Jacuipense, na tarde deste domingo, 12, às 16h, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, já que a diretoria da equipe optou por não utilizar o tradicional estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, como sede do confronto.

O Esquadrão de Aço entrará em campo com um time maioritariamente formado por jogadores da equipe sub-20, já que os atletas do time principal estão em Girona, na Espanha, seguindo a preparação na pré-temporada.

Já os donos da casa, que buscam melhorar a campanha da última temporada, em que o Leão do Sisal terminou na oitava colocação, contam com atletas conhecidos no futebol baiano para classificar para a fase mata-mata do torneio.

A Jacuipense, que é comandada pelo técnico Rodrigo Chagas, ex-Vitória, tem em seu elenco o zagueiro Éverson, ex-Bahia. Além disso, a equipe também tem à disposição o lateral Alex Cazumba, o meio-campista Guilherme Rend, e os atacantes Caique e Cesinha como os nomes com mais respaldo no estado.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva da TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

No time azul, vermelho e branco, o lateral-esquerdo Ryan e o zagueiro Marcos Victor são os jogadores com mais partidas na equipe principal. É importante mencionar também a presença do goleiro Gabriel Souza, que, apesar de ainda não ter estreado profissionalmente no Bahia, compôs o elenco do Tricolor na temporada.

O restante do grupo é integrado por jovens promessas do clube, como os conhecidos Roger Gabriel, Ruan Pablo, Sidney, Jota e Tiago. O atacante Everton, que atuou na última temporada emprestado ao Londrina, também é opção para o técnico do sub-20 Leonardo Galbes, que estará à beira do campo na partida.

Provável Jacuipense: Marcelo; Vicente, Éverson, Railon e Alex Cazumba; Vinicius Amaral, Guilherme Rend e Anderson Paraíba; Caique, Getterson e Cesinha.

Provável Bahia: Gabriel Souza; Daniel, Dodô, Marcos Victor e Ryan; Sidney, Caio Roque e Vitinho; Ruan Pablo, Everton e Tiago.