"Como se fosse Brasileirão", diz Ryan sobre disputa do Campeonato Baiano

Jogador que não foi relacionado para a pré-temporada em Girona com mais partidas no time principal do Bahia, o lateral-esquerdo Ryan será uma das lideranças do Tricolor na disputa do Campeonato Baiano. Questionado sobre essa responsabilidade em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o jogador de 22 anos comentou que disputará o torneio estadual "como se fosse Brasileirão".

"Eu encaro qualquer jogo como uma oportunidade. Eu tive uma chance ano retrasado contra o Flamengo, estava preparado, aproveitei ela da melhor forma e dei continuidade na minha carreira. Encaro agora, junto com os jogadores da base, como uma oportunidade gigante. Acredito que vamos encarar os jogos como se fosse Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil", disse o lateral.

A equipe sub-20 do Bahia vai disputar o Baiano enquanto a equipe principal estará em Girona, seguindo os preparativos na pré-temporada. Questionado se a equipe de jovens vai dar conta do desafio, Ryan revelou o objetivo de "deixar o grupo principal tranquilo na Espanha".

"Queremos deixar o grupo principal tranquilo na Espanha, para quando eles chegarem a gente estar em uma boa posição no campeonato. Sabemos que o Baiano é um torneio muito disputado, os jogadores são muito fortes fisicamente, então vamos ter que ter muita consciência e tranquilidade dentro de campol", disse o lateral.

O Tricolor estreia no Baiano no próximo domingo, 12, Às 16h, contra a Jacuipense, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas.