Arthur Zanetti anuncia aposentadoria e encerra carreira histórica

Arthur Zanetti anunciou aposentadoria neste domingo, 12 - Foto: Valterci Santos/COB

Primeiro brasileiro a conquistar um ouro olímpico na ginástica artística, Arthur Zanetti anunciou sua aposentadoria neste domingo, 12. Aos 33 anos, o ginasta comunicou a decisão em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, encerrando uma trajetória histórica marcada por inúmeras conquistas, incluindo dois pódios olímpicos e quatro medalhas em Campeonatos Mundiais.

Em uma carta lida durante a reportagem, Zanetti explicou, com emoção, os motivos que o levaram a encerrar sua carreira, destacando os desafios impostos por sucessivas lesões. “A força que faço toda vez que subo nas argolas não é capaz de esconder minha vulnerabilidade como ser humano. Nos últimos três anos de carreira, foram cinco cirurgias que me afastaram da minha paixão. O que me doeu nunca foi a dor física. Terminar o fim da minha vida como atleta passa longe de ser um ato de desistência, mas sim um ato de respeito ao esporte que amo”, declarou o atleta.

Nascido em São Caetano do Sul, em 16 de abril de 1990, Zanetti iniciou na ginástica artística aos sete anos. Sua dedicação e talento o levaram à seleção brasileira adulta em 2007, com participações frequentes em Campeonatos Mundiais. Seu reconhecimento internacional veio em 2011, ao conquistar a prata nas argolas nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e no Mundial do mesmo ano.

O maior momento da carreira de Zanetti aconteceu nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, quando conquistou a medalha de ouro nas argolas, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar tal feito na ginástica artística. Em seguida, nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, voltou ao pódio com uma prata, consolidando-se como um dos maiores ícones do esporte nacional.

Mesmo com o desejo de disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024, lesões persistentes impediram sua participação em importantes competições recentes, como os Mundiais de 2022 e 2023 e os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Zanetti revelou as dificuldades enfrentadas ao longo desse processo. “Menti muito para mim. Eu vinha para o treino, fazia um dia mais forte e demorava três a quatro dias para me recuperar. Até que chegou um momento que o joelho começou a reclamar um pouco mais, o ombro também. Foi nesse dia que eu falei: vamos parar de mentir. Pela minha mente eu conseguiria continuar, mas o meu corpo não estava mais respondendo do jeito que eu queria”, relatou o atleta.

Zanetti encerra a carreira como o maior medalhista da história da ginástica artística masculina brasileira, acumulando duas medalhas olímpicas, quatro em Campeonatos Mundiais, seis nos Jogos Pan-Americanos e oito em Jogos Sul-Americanos. Apesar da despedida das competições, ele seguirá ligado ao esporte como treinador das categorias de base da Agith, clube que representou desde o início de sua trajetória em São Caetano do Sul.