Bahia vence de virada no mata-mata e avança para 3ª fase da Copinha

Bahia comemorando o gol da vitória - Foto: Jhony Pinho / Divulgação / EC Bahia

O Bahia está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco tricolor, formado majoritariamente por jovens abaixo de 17 anos, venceu o Desportivo Brasil neste domingo, 12, por 2 a 1, de virada, para avançar. Diego Silva e Guilherme marcaram os gols do Esquadrão.

O começo do Bahia não foi tão bom e o Desportivo Brasil teve as primeiras chances claras da partida. Melhor no primeiro tempo, o adversário conseguiu abrir o placar. Aos 39, a bola foi na rede foi com um golaço de Alysson, que soltou uma pancada de muito longe (muito mesmo) e acertou o ângulo tricolor.

O Bahia voltou do intervalo com duas substituições e precisou mesmo melhorar sua atuação para buscar a classificação. Pressionando, não demorou a empatar. Aos 12, após cobrança de escanteio, Gerald apareceu na segunda trave, cabeceou para o meio e Diego Silva completou para a rede.

O jogo ficou mais aberto, mas com o Bahia criando as melhores chances. A virada do Tricolor veio aos 26, quando Guilherme tabelou com Dell e de frente para a meta bateu firme para marcar o segundo. No restante do jogo, o Desportivo Brasil conseguiu ser perigoso e o Bahia até acertou a trave com João Coni. O apito final confirmou a vaga.

O Bahia conquistou sua classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que antecede a oitavas de final, e espera o vencedor do duelo entre Coritiba e Capivariano (time que perdeu na fase de grupos).