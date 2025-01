Novo reforço do Bahia, William José chega a Salvador

Jogador chega para atuar pelo Bahia - Foto: Reprodução

O atacante William José, que estava no Spartak Moscou, chegou a Salvador, neste sábado, 11, para realizar exames médicos e assinar com o Esporte Clube Bahia.

O atleta de 33 anos foi visto no aeroporto da capital baiana, e revelou à imprensa a expectativa para atuar no Tricolor de Aço, que disputará a Libertadores deste ano.

William José afirmou estar motivado para balançar as redes pela equipe, e frisou a retomada da parceria com o treinador Rogério Ceni, com quem jogou pelo São Paulo.

O atleta deve embarcar logo em seguida para Girona, onde o time realiza a pré-temporada.

"Motivado para essa aventura [...] Depois de muitos anos, agora vou trabalhar com o Rogério como treinador, e estou feliz", afirmou.