Thaciano confirma saída e se despede do Bahia: "Dever cumprido"

Thaciano em seu último jogo com a camisa do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia e Santos ainda não oficializaram a negociação pelo meia Thaciano, mas o jogador se antecipou e anunciou sua saída em post de despedida ao Tricolor nas redes sociais durante este sábado, 12.

"Hoje me despeço desse clube que me acolheu tão bem, me trouxe momentos únicos e especiais. Eu e minha família somos muito gratos por tudo que vivemos aqui. Foram quase dois anos juntos, diversas batalhas, muitas vencemos, outras nem tanto, mas sempre estivemos juntos. O curioso é que não nasci na Bahia, mas eu e minha família nos tornamos BAHIA! Chegou a hora de partir, mas tenho a sensação de dever cumprido", começou o jogador no longo pronunciamento.

Thaciano seguiu com agradecimento a todos os funcionários do clube, além de amigos mais próximos. Também agradeceu ao treinador e 'amigo' Rogério Ceni, o diretor Cadu Santoro e todo o elenco.

"Por fim, o mais importante de tudo, à imensa torcida do Bahia! Lutei por essa camisa até a última gota de sangue e lutaria quantas vezes fosse preciso, porque vocês merecem. Vocês são a alma, o coração, e a vida do clube. Quero agradecer também a minha família, minha esposa e meu filho, porque juntos vivemos e desfrutamos dessa jornada. Seguimos para um novi desafio com novas histórias! Um abraço a todos", afirmou.

Veja o comunicado:

Para contratar Thaciano, o Santos vai pagar 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões), o que seria a maior venda da história do Esquadrão. O jogador de 29 anos se empolgou pela mudança em meio a um importante valorização salarial.

Thaciano ficou de fora da pré-temporada do Bahia na Espanha e já aparece em imagens que vazaram nas redes sociais treinando com o restante do elenco do Santos. A tendência é que o jogador seja oficializado pelo Peixe nas próximas horas.

Pelo Bahia, Thaciano teve duas passagens, a última entre 2023 e 2024, quando 95 jogos, 21 gols e 12 assistências.