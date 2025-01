Zagueiro argentino é esperado em Salvador para assinar com o Bahia

Zagueiro deve fechar por cinco anos - Foto: Divulgação | Defensia y Justiça

O zagueiro argentino Santiago Mingo, do Defensia y Justiça, é aguardado em Salvador nesta segunda-feira, 13, para fazer exames e fechar com o Esporte Clube Bahia. As informações são do ge.

Mingo deve assinar por cinco anos, e em seguida viaja para Girona, na Espanha, onde a equipe faz a pré-temporada. O atleta tem 23 anos, e chegará por 4,5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 27,4 milhões.

O zagueiro foi revelado pelo Boca Juniors, e passou por times como o Barcelona B, e OH Leuven, da Bélgica.

No elenco do Bahia, Santi Mingo terá a concorrência de Kanu, David Duarte e Vitor Hugo, pelo lado esquerdo. Gabriel Xavier, titular pelo lado direito, fecha as opções de Rogério Ceni para o setor defensivo.