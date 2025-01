Ainda sem anúncio oficial, Thaciano treina no Santos; assista vídeo

Thaciano em treino do Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Artilheiro do Bahia em 2024, o meia Thaciano vai jogar no Santos nesta temporada. Apesar dos clubes ainda não oficializarem a negociação, o jogador já integra a pré-temporada do time paulista e aparaceu em imagens de um treinamento. As imagens circulam nas redes sociais

Assista:

Para contratar Thaciano, o Santos vai pagar 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões), o que seria a maior venda da história do Esquadrão. O jogador de 29 anos se empolgou pela mudança em meio a um importante valorização salarial.



“Thaciano pode jogar em diferentes posições. Eles jogavam em um 4-4-2 diamante, era segundo avançado, extremo, de fora para dentro e aparecendo na área. Pode jogar em espaço interior e exterior, 9 e falso 9”, explicou o técnico do Santoos, Pedro Caixinha.

O Bahia não fez nenhum pronunciamento sobre a saída de Thaciano, mas o jogador ficou de fora da lista de jogadores que viajaram para a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Nesta segunda passagem pelo Bahia, quando chegou em 2023, Thaciano disputou 95 jogos, marcando 21 gols e colaborando com 12 assistências. No período, conquistou o Campeonato Baiano de 2023 e fez parte da campanha de volta à Libertadores após 36 anos.