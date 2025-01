Bahia vai enfrentar Girona B em jogo-treino durante pré-temporada

Elenco do Bahia na chegada a Girona - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia chegou nesta sexta-feira, 10, a Girona, na Espanha, onde passará as próximas semanas em pré-temporada. Além dos treinos comandados pelo técnico Rogério Ceni, a equipe Tricolor também fará jogo-treino contra o time B do Girona.

O time espanhol também compõe a lista de clubes do Grupo City e equipe principal está no meio da temporada europeia, com disputas do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

O Girona B é uma equipe da terceira divisão da Espanha, onde está na segunda posição atualmente, e utilizado para dar rodagem aos jovens jogadores. Na atual tempora soma 16 jogos e apenas 2 derrotas.

Além do jogo-treino, marcado para a quarta-feira, 11, o Bahia também terá uma longa programação durante os 10 dias que permanece em Girona. No sábado, a delegação também assiste o duelo entre Girona e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O Bahia levou para a pré-temporada em Girona 28 jogadores, já com as chegadas de quatro novos reforços (Nestor, Michel Araújo, Erick e Erick Pulga) e o retorno do goleiro Dênis Júnior. Também existe a expectativa que o zagueiro Santiago Mingo e o atacante William José, engatilhados como contratações, se juntem ao grupo nos próximos dias.

A lista também tem ausência dos atacantes Thaciano, negociado com o Santos, e Rafael Ratão, que segue para o futebol japonês.