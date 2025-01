Joia do Bahia está na mira de clube Ucraniano

Ryan recebe proposta de clube ucraniano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-esquerdo Ryan, do Bahia, recebeu uma proposta para atuar no Chornomorets, clube da primeira divisão da Ucrânia. Apesar do cenário delicado no país devido à guerra em curso, a oferta prevê um contrato de empréstimo com opção de compra ao final do período. De acordo com informações do ge, a diretoria tricolor está analisando a proposta antes de tomar uma decisão.

Ryan é um dos "Pivetes de Aço", como são conhecidos os jogadores formados nas categorias de base do Bahia. O lateral estava em sua segunda temporada como atleta profissional pelo clube antes de ser emprestado ao CRB, onde disputou a última temporada.

Ao longo de sua trajetória no Bahia, Ryan disputou 29 partidas com a camisa tricolor e, mais recentemente, reforçou o time sub-20 nas rodadas iniciais do Campeonato Baiano.