Leonardo Galbes comenta dificuldades do Bahia na estreia do Baianão

Gramado do Carneirão não estava em boas condições - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Leonardo Galbes teve sua estreia no comando do Esporte Clube Bahia na tarde deste domingo, 12, e a partida contra o Jacuipense, válida pela primeira rodada do Campeonato Baiano 2025, não foi fácil. O Tricolor ficou no empate sem gols no Estádio Carneirão, em um jogo em que o técnico apontou o gramado como um dos principais fatores que dificultaram o desempenho da equipe.

Com um time jovem, composto em sua maioria por jogadores do sub-20 e reforçado por alguns atletas da equipe principal, o Bahia teve dificuldades para impor seu estilo de jogo. Galbes destacou a importância de um jogo mais técnico e rápido para sua equipe e afirmou que o estado do gramado impediu que isso acontecesse da forma planejada.

"Temos um time que, além de jovem, é muito técnico e precisa de uma bola no chão, de uma velocidade um pouco mais do gramado e isso acaba segurando um pouco. Obviamente segura para as duas equipes, sofremos igual, mas foi o fator determinante para que a gente não conseguisse dar a velocidade na partida que gostaríamos", explicou o treinador.

Com o empate, o Bahia conquistou seu primeiro ponto na competição estadual. Para Galbes, o time agora foca no próximo desafio, que acontecerá na quinta-feira, 16, contra o Atlético de Alagoinhas, na Arena Fonte Nova, às 21h30. O treinador projetou uma expectativa alta para o confronto, especialmente por ser o primeiro jogo da temporada em Salvador.

"É um encontro em que todos nós estamos ansiosos para ter com a torcida. A expectativa para os garotos também é altíssima. Existe uma ansiedade para que eles possam jogar dentro da nossa casa, para que possam sentir a vibração da torcida", afirmou, demonstrando confiança na equipe jovem que tem se destacado neste início de temporada.