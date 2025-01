Novo Centro de Lutas: Adriana Araujo inaugura academia na Graça

Adriana inaugurou se Centro de Treinamento neste sábado, 11 - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Salvador recebeu, no último sábado, 11, um evento especial: a inauguração do Centro de Lutas Adriana Araújo. Por isso, a equipe do Portal MASSA! visitou o espaço que marca um recomeço na carreira da medalhista olímpica, que agora mesmo seguindo nos ringues, assume o papel de empresária e treinadora.

“Esse lugar é a minha segunda casa. É onde posso continuar fazendo o que amo e retribuir ao esporte tudo o que ele me deu. Aqui, não só formaremos atletas, mas também transformaremos vidas”, disse Adriana à reportagem.

Medalha no peito

Adriana, que conquistou o bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, enfrentou desafios financeiros após sua aposentadoria. Chegou a leiloar sua medalha para sustentar projetos pessoais, mas graças à intervenção da sua patrocinadora, a casa de apostas Superbet, recuperou o símbolo de sua conquista.

“Foi muito difícil abrir mão da medalha, mas era necessário. Hoje, graças ao apoio recebido, não só a recuperei, como realizei este sonho de abrir um centro de treinamento para nossa comunidade”, destaca a boxeadora.

Adriana Araújo com sua medalha de bronze, conquistada nas Olimpíadas de 2012 | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Um espaço para todos

Graças ao investimento de mais de R$ 250 mil, os alunos contarão com aulas de boxe, karatê, muay thai e preparação física. Logo de início, a academia quer atender tanto iniciantes quanto atletas de alto rendimento. Adriana fará questão de liderar aulas, incluindo turmas exclusivas para mulheres.

“A academia está aberta para todos: crianças, adultos, atletas e quem busca saúde e bem-estar. Queremos que todos se sintam acolhidos”, explica.

Além disso, parte das vagas será destinada a alunos do projeto social de Adriana, como Arthur Nascimento, de 10 anos, que enxerga no boxe um caminho para o futuro.

“Meu sonho é ser lutador. Aqui tem tudo que preciso para aprender e crescer no esporte. Estou muito feliz por estar aqui”, conta o garoto.

Arthur Nascimento, aluno do projeto social de Adriana | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Leia também:

>> BBB 25: Diego Hypólito é acusado de abandonar o trabalho; entenda

Nomes de peso!



Várias celebridades dos ringues colaram em peso no evento. Entre eles, o medalhista olímpico Hebert Conceição e a lutadora de MMA Virna Jandiroba.

“Esse lugar representa mais oportunidades para jovens descobrirem o esporte e para nós, atletas, treinarmos em alto nível”, comenta Hebert.

Virna disse que a inauguração da academia representa mais do que um novo capítulo na vida da pugilista; é também uma contribuição significativa para Salvador.

“Centros como esse são fundamentais para formar novos talentos e disseminar o esporte. Adriana está deixando um legado incrível para a nossa cidade”, conta.

Hebert e Virna compareceram ao evento | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Esporte é saúde e superação

Elion de Souza, professor de karatê do novo Centro de Treinamento em Salvador, carrega a lição de que esporte é saúde e superação, desde a infância.

O esporte não só transformou sua vida ao proporcionar títulos importantes como atleta, mas também lhe devolveu a saúde e a confiança, e agora, Elion compartilha seu conhecimento e experiência como treinador.

“O maior título de todos foi a saúde e a possibilidade de estar aqui hoje, transmitindo um pouco do nosso saber, um pouco daquilo que desenvolvemos nessa caminhada”, afirma. Ele acredita que o karatê, além de um esporte, é uma ferramenta poderosa para transformar vidas, assim como transformou a dele.

Elion de Souza, professor de karatê do Centro de Lutas Adriana Araújo | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Legado em construção

Adriana Araújo encerrou o evento com um olhar no futuro: “Quero deixar um legado. Assim como o esporte mudou a minha vida, ele pode mudar a de muitos outros. Essa academia é um grande passo para isso.”

As aulas vão começar nesta segunda-feira (13). A expectativa é que 150 a 200 alunos utilizem a academia por dia. O centro, que fica na Avenida Euclides da Cunha, nº 170, bairro da Graça, funcionará de segunda a sexta-feira, de 6h às 22h, e aos sábados, de 6h às 14h.