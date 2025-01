BBB 25: Diego Hypólito é acusado de abandonar o trabalho; entenda

Diego Hypólito foi acusado de abandonar a Reder Circus em Abracadabra Circo Musical - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos integrantes do elenco do BBB 25 ao lado da irmã Daniele Hypólito, o ex-ginasta Diego Hypólito, foi acusado de abandonar a Reder Circus em Abracadabra Circo Musical para entrar no reality show.

O brother começou a se ausentar das apresentações do circo em São Vicente, na Baixada Santista, no último dia 9 de janeiro. Depois disso, surgiram especulações sobre ele ter “deixado o trabalho na mão”.

O ex-ginasta, porém, entrou em contato com o proprietário do circo, Frederico Reder, para avisar que iria se ausentar a partir desta data, mas não abriu o jogo sobre a ida para o confinamento do Big Brother Brasil.

Em comunicado enviado ao Splash, Reder disse: “Diego me comunicou que não poderia estar presente no espetáculo [do dia 9 em diante]. Ele só me disse que eu saberia [o motivo] em breve e que era para confiar nele.”

O dono do circo revelou que, como a rotina do circo tem trocas de artistas para cada espetáculo, há sentimento de ser “deixado na mão” pelo ginasta. “Sempre confio de olhos fechados. O Diego é uma pessoa de caráter exemplar, meu artista, meu amigo e meu irmão.”

Por fim, Reder desejou sorte ao Diego Hypolito no BBB. “Sempre comunicamos ao público que o elenco pode sofrer alterações sem aviso prévio por conta de circunstâncias alheias ao nosso controle”, completou.