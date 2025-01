VÍDEO: PM baiana que está no BBB 25 foi flagrada salvando homem; veja

Aline foi exonerada da PM por causa do BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Confirmada no BBB 25, que estreará na segunda-feira, 13, a baiana Aline Marcelle Patriarca foi flagrada tentando salvar a vida de uma pessoa em Salvador.

Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra a soldado da Polícia Militar, lotada no Batalhão de Policiamento Turístico, ajudando uma pessoa que teve um ataque cardíaco.

Apesar do pouco tempo na corporação, a nova participante do BBB recebeu, em 2023, a medalha do mérito Três Marias – Heroínas do Brasil. A honraria condecora mulheres que realizaram ações e prestaram serviços em favor do empoderamento do gênero feminino e a sua proteção.

Nesta semana, em função da entrada no BBB 25, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) declarou que "a Soldado Aline Patriarca protocolou pedido de exoneração do cargo na unidade onde estava lotada. O processo encontra-se em tramitação, seguindo os procedimentos administrativos previstos".

"Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a Soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição", completou a nota da PM.