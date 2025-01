Gracyanne Barbosa entra no BBB 25 com dívida de R$ 200 mil; entenda

Gracyanne Barbosa entra no BBB 25 com dívida de R$ 200 mil - Foto: Reprodução

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, iniciou sua jornada no Big Brother Brasil 25 acompanhada pela irmã, Giovanna Jacobina, e uma dívida de mais de R$ 200 mil. Segundo o portal Extra, a musa fitness enfrenta uma ação trabalhista desde 2022, que está sob sigilo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo. O valor da condenação já ultrapassa os R$ 210 mil, o que motivou especulações de que ela poderia usar o prêmio do reality para quitar essa pendência.

A questão financeira foi citada por Gracyanne como um dos motivos para o término de seu relacionamento com Belo. “Queria aproveitar o momento para me organizar financeiramente”, revelou a influenciadora na época, ressaltando que problemas no setor financeiro foram recorrentes durante o casamento.

Além disso, em 2024, Gracyanne enfrentou outra dívida, de R$ 1.500, com um banco, mas já conseguiu regularizar essa pendência.

A participação da musa no BBB pode abrir novas oportunidades para equilibrar sua situação financeira, além de mostrar ao público outro lado de sua personalidade.