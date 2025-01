Baiana do BBB 25 teve perrengue após ida a motel: "Voltei de ônibus"

Aline Patriarca - Foto: Reprodução

Ao ir no motel, boa parte dos clientes valoriza o sigilo, e esse era o caso de Aline Patriarca, participante do BBB 25. Na ida, o 'boy' bancou um carro por aplicativo, o problema aconteceu na volta, quando a dupla precisou sair andando do recinto e pegar um ônibus.

"Eu fui no 'Uber' com ele, morrendo de vergonha. Na saída, descobri que a pessoa estava com dificuldades de pedir outro carro. Aí eu disse 'vamos de 'ônibus então'. Estava bem constrangida, mas quis passar naturalidade, porque percebi que ele também estava constrangido", lembrou a influencer em entrevista ao podcast Pod Apimentar.

A moça, que também é policial militar da PM-BA, revela que se arrepende da atitude, pois o rapaz foi "filho da mãe" após o episódio. "Ele me traiu", revelou a jovem.

Aline está confirmada no Big Brother Brasil 25. Ela entrará em dupla com o amigo Vinícius.