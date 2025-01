Mãe e filho baianos concorrem a nova vaga do BBB 25; veja duplas

Joseane e Cléber - Foto: Reprodução/Tv Globo

Os baianos de Jequié, Joseane e Cléber concorrem à última vaga no Big Brother Brasil 2025. Eles foram anunciados nesta sexta-feira, 10, quando participaram do programa Mais Você, com Ana Maia Braga, onde tiveram 10 minutos para pedir os votos necessários para entrar no reality. Eles moram em Salvador há mais de 20 anos.

Joseane tem 41 anos e trabalha como técnica de enfermagem em Salvador. O filho Cléber, de 23 anos, é graduando em geografia e trabalha como professor. Outras duas duplas foram anunciadas:

Veja as outras duplas:

Paula e Nicole

| Foto: Juliana Hippert; gshow

Mãe e filha sonham em entrar juntas no BBB 25 e segundo elas, frequentemente, Paula, de 48 anos, é confundida como irmã de Nicole, de 28 anos.

Paula é formada em jornalismo, trabalha como assessora de governança na prefeitura, de tempos em tempos vende queijo que traz de Minas Gerais, e tem uma agência de viagem online. Nas horas vagas, gosta de ir à praia de nudismo.

Foi Nicole que teve a ideia de se inscrever com a mãe para o BBB 25. A estudante chama atenção por sua risada característica, que as pessoas descrevem como “estranha”.

Guilherme e Joselma

| Foto: gshow

Guilherme e Joselma são ambos de Olinda, Pernambuco. A relação dos dois é tão boa que formam uma das duplas que disputam vaga no BBB 25. O fisioterapeuta Guilherme, que atende idosos em domicílio, é caso com Letícia, que conheceu durante a faculdade. A família define Guilherme como “esquecido” e conta que ele já deixou de buscar a mulher algumas vezes.