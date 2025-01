BBB 25: suposta rivalidade entre baiana e Gracyanne Barbosa vem à tona

A participação de Aline Patriarca, policial baiana, e Gracyanne Barbosa, musa fitness, no BBB já tem dado o que falar - Foto: Reprodução | Instagram

A participação de Aline Patriarca, policial baiana, e Gracyanne Barbosa, musa fitness conhecida por sua dedicação à musculação, no Big Brother Brasil 25 já tem dado o que falar. Antes mesmo do início oficial do reality show, a internet especula uma possível rivalidade entre as duas por conta de seus hábitos alimentares e a escassez de alimentos na Xepa, especialmente ovos, um item essencial para quem segue uma dieta fitness.

Leia mais:

>> Diego e Daniele Hypólito confirmados no BBB 25: Tudo sobre os ginastas

>> BBB 25: baiana Aline é acusada de dar golpe por blogueira

>> Confirmada no BBB 25, Gracyanne Barbosa come 40 ovos por dia

Nas redes sociais, internautas brincaram com a possibilidade de conflitos entre as participantes. "Primeira vez que vamos ver abstinência de ovo", comentou um usuário no Instagram. Outro escreveu: "O BBB vai à falência de tanto comprar ovo pra essas mulheres". A ideia de um confronto gerou comparações exageradas, como o comentário: "Não pode faltar ovo nessa casa ou será a terceira guerra mundial".

A torcida também se polarizou, com algumas declarações mais afiadas: "Se a Gracyanne está de um lado, estou do outro". Outros, no entanto, preferiram apostar na união: "Acho que elas vão ser amigas".

Os fãs aguardam ansiosos para saber como será a dinâmica entre Aline e Gracyanne na casa mais vigiada do Brasil. A estreia do programa está marcada para a próxima segunda-feira, e, até lá, as especulações prometem continuar aquecendo a Web.