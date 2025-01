BBB 25: baiana Aline é acusada de dar golpe por blogueira

Aline Patriarca já teve problema com blogueira - Foto: Reprodução | Instagram

Confirmada no BBB 25, Aline Patriarca, que é a policial militar da Bahia, já causou polêmica e foi acusada de golpe por outra influenciadora, a blogueira Renatinha.

Em fevereiro de 2024, a baiana declarou que a futura sister do reality show ficou com R$ 600 seus. Aline teria confirmado que iria conseguir um segurança para Renatinha curtir o trio de Ludmilla, no primeiro dia do Carnaval de Salvador (BA).

A policial, porém, não teria repassado o dinheiro ao profissional. Nesta quinta-feira, 9, Renatinha fez um vídeo e brincou: "Quem lembra?".

O valor para o segurança seria de R$ 1 mil, mas a blogueira achou caro. "Ela disse que ia arrumar outro de R$ 800", contou Renatinha, que mostrou um print de uma conversa com Aline. "Olha a mensagem que ela me deixou: ‘eu preciso do Pix para segurar o cara'", disse.